Епідсезон в Україні почався: як уберегтися від небезпечних вірусів

Фахівці вже фіксують стрімке зростання кількості тих, хто захворів.

«У світі, де стрімко поширюються ці хвороби, вакцинація стає необхідною та важливою частиною глобального здоров’я», – каже лікарка сімейної медицина Анна Сєрова.

Ми знаємо, що, наприклад, COVID-19 постійно мутує і стає агресивнішим і витривалішим. Але єдиний спосіб захисту - вакцинація. Незалежно від вашого віку чи статі, вакцини від грипу та COVID-19 можуть значно зменшити ризик зараження й важких ускладнень, а також допомогти зупинити поширення вірусів у спільноті.

Останніми роками світ стикнувся із загрозою швидких спалахів інфекційних хвороб. Протистояти їм покликана Система громадського здоров’я, що зараз активно вибудовується в Україні, зокрема й за допомогою міжнародних партнерів. Так з 2022 року в Україні діє, розрахований на 5 років, проект USAID «Розбудова стійкої системи громадського здоров’я», завдання якого полягає у зміцненні спроможності Уряду України попереджувати, виявляти та реагувати на загрози громадському здоров’ю, забезпечити виконання критично важливих функцій громадського здоров’я в кризовий період та захистити здоров’я усіх українців, у тому числі вразливих та маргіналізованих груп, а також розширювати та забезпечувати послуги з охорони психічного здоров’я для населення, що зазнало впливу війни.

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Щороку в Україні фіксується приблизно 6 млн випадків інфекційних захворювань, 98% з яких припадають на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). Тому надзвичайно актуально забезпечити всі верстви населення якісними медичними послугами та вибудувати довіру до вакцинації. Адже вакцинація важлива не лише на особистому рівні, а й на рівні громади та нації в цілому. Це ефективний спосіб запобігти епідеміям та зберегти здоров’я тисяч людей.

Важливо знати, що вакцинація від грипу не захищає від COVID-19 і навпаки. Згідно з рекомендаціями фахівців, щеплення проти обох цих захворювань можна проводити в один день або з мінімальним інтервалом.

"Щеплення бажано зробити до початку циркуляції сезонних вірусів, щоб сформувалася достатня кількість антитіл. Для чого потрібно приблизно два тижні. Однак вакцинуватися можна й пізніше, навіть якщо уже зафіксовані сезонні спалахи», – наголошує лікарка Сєрова.

Особливу увагу варто звернути особам, які входять до груп ризику. До них належать люди у віці 60+ років, вагітні жінки, люди з хронічними захворюваннями, а також лікарі, вчителі та військовослужбовці.

Вакцинація від коронавірусу безкоштовна. Наразі в Україні є майже 5 млн доз вакцини для дорослих та окремі вакцини для дітей.

Вакцинація - це наш шанс зупинити поширення смертельних вірусів і покращити якість життя.