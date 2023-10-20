Шмигаль повідомив про тарифи та субсидії на опалювальний сезон

Очільник уряду обіцяє допомогу кожній родині для сплати за житлово-комунальні послуги.
Тарифи на теплопостачання для населення в новому опалювальному сезоні, який уже розпочався в Україні, залишаються без змін. Субсидії будуть продовжені автоматично.
Про це в п’ятницю, 20 жовтня, повідомив у своїй промові на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, під час опалювального сезону місцева влада повинна насамперед подбати про опалення в школах, лікарнях, дитячих садочках та інших об’єктах соціальної інфраструктури.
“В енергетичній системі зараз дефіциту немає. Відключення чи графіки не застосовуються. Але розуміємо, що ворог може накопичувати ракети для масованих ударів, а тому продовжуємо підготовку”, - зауважив прем’єр.
За його словами, тарифи на опалювальний сезон залишаються без змін.
“Субсидії продовжуємо автоматично. Всім, хто у вересні отримував субсидію, не потрібно звертатися з новою заявою на опалювальний сезон. Пенсійний фонд все перерахує. Підтримаємо кожну родину, яка зараз потребує допомоги для сплати за житлово-комунальні послуги”, - наголосив Денис Шмигаль.
Нагадаємо, У Львові 20 жовтня призупинили подачу теплопостачання. Це пов'язано із суттєвим підвищенням температури.
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