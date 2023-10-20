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Шмыгаль сообщил о тарифах и субсидиях на отопительный сезон

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Шмыгаль сообщил о тарифах и субсидиях на отопительный сезон

Глава правительства обещает помощь каждой семье для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Тарифы на теплоснабжение населения в новом отопительном сезоне, который уже начался в Украине, остаются без изменений. Субсидии будут продлены автоматически.

Об этом в пятницу, 20 октября, сообщил в своей речи на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, во время отопительного сезона местные власти должны прежде всего позаботиться об отоплении в школах, больницах, детских садах и других объектах социальной инфраструктуры.

“В энергетической системе сейчас нет дефицита. Отключения или графики не используются. Но понимаем, что враг может накапливать ракеты для массированных ударов, поэтому продолжаем подготовку”, — отметил премьер.

По его словам, тарифы на отопительный сезон остаются без изменений.

“Субсидии продолжаем автоматически. Всем, кто в сентябре получал субсидию, не нужно обращаться с новым заявлением на отопительный сезон. Пенсионный фонд все перечислит. Поддержим каждую семью, которая сейчас нуждается в помощи для оплаты жилищно-коммунальных услуг”, — отметил Денис Шмыгаль.

Напомним, Во Львове 20 октября приостановили подачу теплоснабжения. Это связано с значительным повышением температуры.

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Дата публикации
Просмотры
881
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