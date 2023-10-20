Разведка Эстонии оценила ситуацию на фронте в Украине

РФ до сих пор сохраняет наступательный потенциал.

Разведка Эстонии выделила три основных момента по ситуации на фронте в Украине. Речь идет о наращивании количества атак Вооруженных сил РФ, украинских рейдах на Херсонском направлении и поставках боеприпасов в РФ из Северной Кореи.

Об этом говорится в отчете разведки Эстонии.

По их данным, ВС РФ нарастили давление на двух направлениях: линиях Авдеевка – Марьинка и Купянск – Лиман.

"Если в течение лета российские войска стабильно предпринимали по 20-40 атак в сутки, то за последние десять дней атаковали в среднем 76 раз в день", – отмечают в разведцентре Сил обороны Эстонии.

Несмотря на значительные потери, ВС РФ все еще способны контролировать обстановку на фронте и сохранять наступательный потенциал за счет притока кадровых военных и добровольцев. С другой стороны, российское командование считает, что шансы прорыва украинских войск на Ореховском направлении снижаются.

"Вероятно, главная цель ВС РФ состоит в возвращении утраченной инициативы. Россияне пытаются сковать подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и лишить их наступательного потенциала. К тому же, они используют сужение окна возможностей по применению механизированных подразделений до наступления бездорожья", – говорится в сообщении.

Также читайте Залужный засветился в самой горячей точке фронта: что главнокомандующий делал в Авдеевке

Также эстонские разведчики сообщают о накоплении сил ВС РФ как в Луганской, так и в Донецкой областях. Скорее всего, это говорит о том, что в течение следующих дней или недель россияне будут поддерживать былую интенсивность боевых действий на обоих направлениях. Впрочем, маловероятно, что одна из сторон сможет добиться прорыва на оперативном уровне.

Кроме того, поступают сообщения о рейдах ВСУ в Херсонской области и вероятный плацдарм украинцев на левом берегу Днепра.

"Наряду есть свидетельства о переброске дополнительных сил ВС РФ с этого направления. Это может говорить о том, что россияне чувствуют рост угрозы", – указано в сообщении.

Напомним, правительство Эстонии одобрило и направило в парламент поправку в Закон о международных санкциях. Это позволит использовать замороженные российские активы подсанкционных россиян для компенсации ущерба, нанесенного Украине в результате войны.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.