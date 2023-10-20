Байден запросил у Конгресса 61 миллиард долларов для Украины

Президент Джо Байден запросил у Конгресса помощь Украине, которая противостоит России. Речь идет о 61 миллиарде долларов.

Об этом сообщает Market Watch.

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Стало известно, что в пятницу, 20 октября, Байден попросил у Конгресса около 14 миллиардов долларов в поддержку Израиля в борьбе с ХАМАСом и свыше 61 миллиарда долларов на помощь Украине в продолжающейся войне с Россией. Это часть более широкого пакета на общую сумму более 100 миллиардов долларов, который также включает в себя деньги на укрепление границы между США и Мексикой и для Индо-Тихоокеанского региона, включая Тайвань.

Преимущественно, помощь Украине предназначена для пополнения военных запасов, а также другой разведывательной и оборонной поддержки.

Законодатели призывают одобрить запрос, ведь это поможет усилить оборонную промышленность США. Как отметила директор Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, мир наблюдает за страной, а американский народ ожидает, что их лидеры соберутся вместе и реализуют эти приоритеты.

"Я призываю Конгресс рассмотреть их (запросы – ред.) в рамках всеобъемлющего двухпартийного соглашения в ближайшие недели", – подытожил Байден.

Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден выступил с экстренным обращением к народу. Он четко подчеркнул: США не оставят Украину в войне с Путиным наедине.

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