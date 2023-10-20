Данилов отреагировал на обращение Байдена к нации

Обращение президента США Джо Байдена к нации, в котором он призывом поддержать Украину и Израиль, – это вопрос национальной безопасности. В частности, и для Штатов.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Сейчас речь идет о борьбе демократии с автократическим миром, который в последнее время решил, что он должен захватить огромную часть стран мира, чтобы установить там автократический режим. Именно так трактуется речь Байдена. Поэтому я более чем уверен, что не только Соединенные Штаты, а и все без исключения партнеры будут оказывать нам помощь. Наша задача – защищать нашу страну, убивать врага как можно больше, чтобы скорей добиться нашей победы", — подчеркнул Данилов.

Он выразил уверенность, что "помощь обязательно будет".

"Речь идет не только о нашей стране... Сочетание нас в этой системе большой плюс (для Украины — Ред.), никак не размывает ситуацию. Мы понимаем, что в этом единении будет дополнительная сила", — ответил Данилов на вопрос о то, окажут ли помощь Украине и Израилю единым пакетом.

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Речь Байдена и реакция Украины

Президент США Джо Байден выступил с обращением к американскому народу. В частности, глава Белого дома призвал поддержать Украину и Израиль. Кроме того, Байден сравнил войну в Израиле с войной России в Украине. Он обвинил ХАМАС и президента РФ Владимира Путина в желании "полностью уничтожить соседнюю демократию".

По словам Байдена, украинцы преуспевают, Путину ничего не удалось. Кроме того, лидер американцев считает, что Запад не может позволить Путину победить.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал речь Байдена к американцам относительно Украины. По его словам, это было мощное обращение. Также глава государства поблагодарил американского лидера за всю поддержку США.

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