Зеленский прокомментировал речь Байдена к американцам относительно Украины

Глава государства подчеркнул, что США будут лидером в сохранении нашей общей свободы.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал речь президента США Джо Байдена американцам. По его словам, это было мощное обращение.

Об этом Зеленский написал в соцсети X.

Глава государства поблагодарил американского лидера за всю поддержку США и их непреклонную веру в то, что гуманизм, свобода, независимость и основанный на правилах международный порядок должны всегда побеждать.

"Вместе мы не позволим ненависти уничтожить свободу, и мы не позволим террористам уничтожить демократию. Наша общая цель – защитить свободный образ жизни для всех наших наций. Мир, особенно страны, противостоящие агрессии и терроризму, ожидают, что Америка будет лидером в сохранении нашей". общей свободы", — написал президент.

Он добавил, что непоколебимая двухпартийная поддержка Украины в Соединенных Штатах невероятно вдохновляет всех наших воинов и всю нашу нацию.

"Инвестиции Америки в оборону Украины обеспечат долгосрочную безопасность для всей Европы и мира", – резюмировал Зеленский.

Напомним, президент США Джо Байден выступил с обращением к американскому народу. Он говорил о помощи Киеву и Иерусалиму.

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