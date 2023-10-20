Зеленский прокомментировал речь Байдена к американцам относительно Украины

Глава государства подчеркнул, что США будут лидером в сохранении нашей общей свободы.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал речь президента США Джо Байдена американцам. По его словам, это было мощное обращение.
Об этом Зеленский написал в соцсети X.
Глава государства поблагодарил американского лидера за всю поддержку США и их непреклонную веру в то, что гуманизм, свобода, независимость и основанный на правилах международный порядок должны всегда побеждать.
"Вместе мы не позволим ненависти уничтожить свободу, и мы не позволим террористам уничтожить демократию. Наша общая цель – защитить свободный образ жизни для всех наших наций. Мир, особенно страны, противостоящие агрессии и терроризму, ожидают, что Америка будет лидером в сохранении нашей". общей свободы", — написал президент.
Он добавил, что непоколебимая двухпартийная поддержка Украины в Соединенных Штатах невероятно вдохновляет всех наших воинов и всю нашу нацию.
"Инвестиции Америки в оборону Украины обеспечат долгосрочную безопасность для всей Европы и мира", – резюмировал Зеленский.
Напомним, президент США Джо Байден выступил с обращением к американскому народу. Он говорил о помощи Киеву и Иерусалиму.
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