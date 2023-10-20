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В Пентагоне подтвердили, что Хорватия передала Украине вертолеты Ми-8

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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В Пентагоне подтвердили, что Хорватия передала Украине вертолеты Ми-8

Марио Баножич / Фото: АрмияInform

Страна вносит большой вклад в борьбу нашего государства за свободу.

Хорватия передала Украине вертолеты Ми-8. Это подтвердил министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с хорватским коллегой Марио Баножичем.

Об этом идет речь на сайте Пентагона.

В США подчеркнули, что ценят твердую приверженность Хорватии помочь Украине. В частности, это проявляется в многочисленных пожертвованиях военной техники.

"Включая все ваши вертолеты Ми-8 и передовое развертывание ваших сил в боевых группах НАТО в Польше, Литве и Венгрии, а также в ваших пожертвованиях на гуманитарную помощь. И все это имеет реальное значение в борьбе Украины за свободу", — отметил Остин. .

Напомним, правительство Хорватии поддержало инициативу парламента по признанию Голодомора геноцидом украинского народа.

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Дата публикации
Просмотры
281
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