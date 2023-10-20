Оккупанты нанесли авиаудара по Бериславу: погиб человек

В пятницу, 20 октября, российская армия нанесла удар по Бериславу в Херсонской области. Предварительно, по меньшей мере, один человек погиб.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Около часа назад российские военные нанесли авиаудар по городу Берислав. По предварительным данным, один человек погиб", — говорится в сообщении.

По словам главы МВД, в настоящее время подразделения ГСЧС и Национальной полиции обследуют территорию.

Как сообщалось, ночью, 20 октября, армия РФ по временно оккупированному левому берегу обстреляла Херсон. В Корабельном районе попали в жилые кварталы. Раненых и погибших нет.

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