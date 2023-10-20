В ВСУ прокомментировали запугивание Путина о патрулировании МиГ в Черном море

Заявление диктатора-президента Российской Федерации Владимира Путина о патрулировании воздушного пространства над Черным морем самолетами МиГ-31 с "Кинжалами" — это информационная манипуляция.

Такое мнение высказала руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Это абсолютная манипуляция, потому что речь шла о МиГ-31, которые являются носителями "Кинжалов". Во время взлета такого самолета воздушная тревога объявляется по всей территории Украины. Где бы этот самолет не взлетел, он угрожает аэробалистическим оружием всей территории Украины. Акцент на дежурство в Черном море – это обычная информационная манипуляция", — подчеркнула Гуменюк.

Поручение Путина

Диктатор РФ Владимир Путин поручил патрулировать небо над Черным морем истребителям. Будут делать это самолеты с ракетами "Кинжал".

По словам диктатора, самолеты Миг-31 должны быть вооружены комплексами "Кинжал" дальностью более тысячи километров.

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