В Мелитополе раздались мощные взрывы

У оккупантов была неспокойная ночь.
Ночью в пятницу, 20 октября, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздавались взрывы.
Об этом сообщил легитимный мэр Мелитополя Иван Фёдоров.
По словам городского головы, после полуночи за городом раздалось несколько взрывов.
"Самое мощное — в районе Авиагородка, где оккупанты устроили свою военную базу на захваченном аэродроме. Также жители слышали гул техники. Уточняем детали", — говорится в сообщении городского головы.
Напомним, в четверг, 19 октября, в районе временно оккупированного Токмака также раздались взрывы. Сообщалось о двух взрывах.