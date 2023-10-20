В Мелитополе раздались мощные взрывы

У оккупантов была неспокойная ночь.

Ночью в пятницу, 20 октября, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздавались взрывы.

Об этом сообщил легитимный мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

По словам городского головы, после полуночи за городом раздалось несколько взрывов.

"Самое мощное — в районе Авиагородка, где оккупанты устроили свою военную базу на захваченном аэродроме. Также жители слышали гул техники. Уточняем детали", — говорится в сообщении городского головы.

Напомним, в четверг, 19 октября, в районе временно оккупированного Токмака также раздались взрывы. Сообщалось о двух взрывах.

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