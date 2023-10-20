У Мелітополі пролунали потужні вибухи

В окупантів була неспокійна ніч.

Вночі проти п'ятниці, 20 жовтня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області лунали вибухи.

Про це повідомив легітимний мер Мелітополя Іван Федоров.

За словами міського голови, після опівночі за містом пролунало декілька вибухів.

"Найпотужніше - у районі Авіамістечка, де окупанти влаштували свою військову базу на захопленому аеродромі. Також мешканці чули гул техніки. Уточнюємо деталі", - йдеться у повідомленні міського голови.

Нагадаємо, у четвер, 19 жовтня, у районі тимчасово окупованого Токмака також пролунали вибухи. Повідомлялося про два вибухи.

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