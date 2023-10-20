Окупанти завдали авіаудару по Бериславу: загинула людина

У п'ятницю, 20 жовтня, російська армія завдала удару по Бериславу в Херсонській області. Попередньо, щонайменше одна людина загинула.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Близько години тому російські військові завдали авіаудару по місту Берислав. За попередніми даними, одна людина загинула", - йдеться у повідомленні.

За словами голови МВС, наразі підрозділи ДСНС та Національної поліції обстежують територію.

Як повідомлялося, вночі, 20 жовтня, армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Херсон. У Корабельному районі поцілили у житлові квартали. Поранених та загиблих немає.

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