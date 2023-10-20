У Пентагоні підтвердили, що Хорватія передала Україні гелікоптери Мі-8

Країна робить неабиякий внесок у боротьбу нашої держави за свободу.

Хорватія передала Україні гелікоптери Мі-8. Це підтвердив міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з хорватським колегою Маріо Баножичем.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

У США наголосили, що цінують тверду відданість Хорватії допомогти Україні. Зокрема, це проявляється у численних пожертвуваннях військової техніки.

"Включаючи всі ваші гелікоптери Мі-8 та передове розгортання ваших сил у бойових групах НАТО у Польщі, Литві та Угорщині, а також у ваших пожертвуваннях. на гуманітарну допомогу. І все це має реальне значення у боротьбі України за свободу", - зауважив Остін.

Нагадаємо, уряд Хорватії підтримав ініціативу парламенту щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Читайте також: