Украинцы преуспевают: Путин провалился — Байден

Когда Путин ворвался в Украину, он думал, что возьмет Киев и всю Украину в считанные дни.

Об этом президент США Джо Байден заявил в обращении к нации из — за войны в Украине и Израиле.

«Прошло больше года – Путин провалился. И он продолжает проваливаться. Киев все еще стоит. Украина отвоевала более 50% территорий, которые когда-то оккупировала Россия», — отметил он.

«Мы не можем разрешить и не разрешим террористам как ХАМАС и тиранам как Путин победить. Я отказываюсь это предполагать. В такие моменты мы должны помнить, кто мы. Мы Соединенные Штаты Америки. И нет ничего, что нам не по силам, если мы делаем это вместе», — именно так Байден закончил обращение к американскому народу.

Напомним, что ранее Байден назвал помощь Украине разумной инвестицией и попросил Конгресс об экстренном финансировании.

Ожидается, что на следующий день Белый дом пошлет запрос в Конгресс на сумму около 100 миллиардов долларов, который будет включать оборонную помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также финансирование усилий по усилению безопасности на границе США с Мексикой.

В то же время, добавим, что не все в Конгрессе поддерживают общую помощь для Украины и Израиля.

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