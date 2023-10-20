Українці досягають успіху: Путін провалився - Байден

Коли Путін вдерся в Україну, він думав, що візьме Київ та всю Україну за лічені дні.

Про це президент США Джо Байден заявив у зверненні до нації через війну в Україні та Ізраїлі.

«Минуло понад рік – Путін провалився. І він продовжує провалюватися. Київ все ще стоїть. Україна відвоювала понад 50% територій, які Росія колись окупувала», - зауважив він.

«Ми не можемо дозволити і не дозволимо терористам як ХАМАС та тиранам як Путін перемогти. Я відмовляюся це припускати. У такі моменти ми маємо пам'ятати, хто ми. Ми є Сполученими Штатами Америки. І немає нічого, що нам не під силу, якщо ми робимо це разом», - саме так Байден закінчив звернення до американського народу.

Нагадаємо, що раніше Байден назвав допомогу Україні розумною інвестицією і попросив Конгрес про екстрене фінансування.

Очікується, що наступного дня Білий дім надішле запит до Конгресу на суму близько 100 мільярдів доларів, який включатиме оборонну допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також фінансування зусиль із посилення безпеки на кордоні США з Мексикою.

Водночас додамо, що не всі у Конгресі підтримують спільну допомогу для України та Ізраїлю.

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