Українці досягають успіху: Путін провалився - Байден

Байден вважає, що українці досягають успіху.
Коли Путін вдерся в Україну, він думав, що візьме Київ та всю Україну за лічені дні.
Про це президент США Джо Байден заявив у зверненні до нації через війну в Україні та Ізраїлі.
«Минуло понад рік – Путін провалився. І він продовжує провалюватися. Київ все ще стоїть. Україна відвоювала понад 50% територій, які Росія колись окупувала», - зауважив він.
«Ми не можемо дозволити і не дозволимо терористам як ХАМАС та тиранам як Путін перемогти. Я відмовляюся це припускати. У такі моменти ми маємо пам'ятати, хто ми. Ми є Сполученими Штатами Америки. І немає нічого, що нам не під силу, якщо ми робимо це разом», - саме так Байден закінчив звернення до американського народу.
Нагадаємо, що раніше Байден назвав допомогу Україні розумною інвестицією і попросив Конгрес про екстрене фінансування.
Очікується, що наступного дня Білий дім надішле запит до Конгресу на суму близько 100 мільярдів доларів, який включатиме оборонну допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також фінансування зусиль із посилення безпеки на кордоні США з Мексикою.
Водночас додамо, що не всі у Конгресі підтримують спільну допомогу для України та Ізраїлю.
Читайте також: