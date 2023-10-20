Данілов відреагував на звернення Байдена до нації

Звернення президента США Джо Байдена до нації, у якому він закликом підтримати Україну та Ізраїль, - це питання національної безпеки. Зокрема, і для Штатів.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Зараз йдеться про боротьбу демократії з автократичним світом, який останнім часом вирішив, що він має захопити величезну частину країн світу, щоб встановити там автократичний режим. Саме так трактується промова пана Байдена. Тому я більш ніж впевнений, що не тільки Сполучені Штати, а і всі без виключення партнери будуть надавати нам допомогу. Наше завдання - боронити нашу країну, вбивати ворога якомога більше, аби скорше досягти нашої перемоги", - наголосив Данілов.

Він висловив упевненість, що "допомога обов'язково буде".

"Йдеться не тільки про нашу країну... Поєднання нас в цій системі великий плюс (для України - Ред.), в жодний спосіб не розмиває ситуацію. Ми розуміємо, що в цьому єднанні буде додаткова сила", - відповів Данілов на запитання про те, чи допомогу Україні та Ізраїлю нададуть єдиним пакетом.

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Промова Байдена і реакція України

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступив зі зверненням до американського народу. Зокрема, очільник Білого дому закликав підтримати Україну та Ізраїль. Крім того, Байден порівняв війну в Ізраїлі з війною Росії в Україні. Він звинуватив ХАМАС і президента РФ Володимира Путіна в бажанні "повністю знищити сусідню демократію".

За словами Байдена, українці досягають успіху, Путіну нічого не вдалося. Крім того, лідер американців вважає, що Захід не може дозволити Путіну перемогти.

Тим часом президент України Володимир Зеленський прокоментував промову Байдена до американців щодо України. За його словами, це було потужне звернення. Також глава держави подякував американському лідеру за всю підтримку США.

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