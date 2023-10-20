У Путіна влаштували істерику через промову Байдена

У росіян істерика через заклик Байдена допомогти Україні та Ізраїлю.

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв відреагував на звернення американського президента Джо Байдена до громадян із закликом підтримати Україну та Ізраїль. На його думку, світ продовжує котитися у глибоку прірву.

Про це Медвєдєв написав у Мережі.

"Приймаються рішення, які явно свідчать не лише про незворотний ментальний розлад їх носіїв, а й про втрату залишків совісті. Рішення значущі і дрібні, але кричать про хворобу всього суспільства", - заявив рупор Кремля.

За його словами, Байден назвав "розумною інвестицією" гроші, які мають бути витрачені на смерть інших людей далеко від США. Йдеться про придбання додаткової зброї на десятки мільярдів для України та Ізраїлю.

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"Інвестиції у смерть непотрібних людей – це розумно та добре. Тут нема слів. Це за межею добра та зла. І це не просто деменція старого дурня, а вся філософія їхнього державного життя протягом століть", - продовжив Медвєдєв.

Він додав, що результат таких заяв очевидний - інтифада буде вічно.

"А кількість поставленої зброї рано чи пізно перейде у якість. Уламково-фугасні, кумулятивні, запальні та об'ємно-детонуючі заряди перетворяться на ядерні заряди. Світ, який веде США, продовжує котитися в глибоку прірву", - сказав Медвєдєв.

Що передувало?

Президент США Джо Байден виступив зі зверненням до американського народу. Він говорив про допомогу Києву та Єрусалиму.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував промову президента США Джо Байдена до американців. За його словами, це було потужне звернення.

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