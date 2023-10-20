Ліниві біляші: дуже простий рецепт

У вас є фарш та кефір? Тоді приготуйте ліниві біляші. Тісто для біляшів готується так, як і на оладки. Єдине, що в нього потрібно додати фарш із цибулею. Перемішайте та обсмажте на сковороді.
Інгредієнти
- фарш свинячий
- 300 г
- кефір
- 400 г
- яйця
- 2 шт.
- борошно
- 200 г
- ріпчаста цибуля
- 1 шт.
- часник
- 2 зубчики
- цукор
- 0,5 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- До теплого кефіру додайте соду, залиште на п'ять хвилин.
- У мисці змішайте яйця, цукор, сіль, збийте трохи віночком. Додайте кефір із содою. Поступово всипте в тісто просіяне борошно і перемішайте.
- До фаршу додайте перець, подрібнену цибулю та часник, видавлений через прес. Перемішайте. Все з'єднайте та добре перемішайте.
- На сковороді розігрійте олію. Викладайте столовою ложкою на сковороду тісто, потім фарш і знову тісто. Обсмажуйте з двох боків до золотистої скоринки.
Поради:
- Фарш використовуйте будь-який.
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