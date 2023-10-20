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Ліниві біляші: дуже простий рецепт

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
215 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
303
Час на прочитання
1 хв
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Ліниві біляші: дуже простий рецепт

Ледачі біляші / Фото: Credits

У вас є фарш та кефір? Тоді приготуйте ліниві біляші. Тісто для біляшів готується так, як і на оладки. Єдине, що в нього потрібно додати фарш із цибулею. Перемішайте та обсмажте на сковороді.

Інгредієнти

фарш свинячий
300 г
кефір
400 г
яйця
2 шт.
борошно
200 г
ріпчаста цибуля
1 шт.
часник
2 зубчики
цукор
0,5 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
олія
  1. До теплого кефіру додайте соду, залиште на п'ять хвилин.
  2. У мисці змішайте яйця, цукор, сіль, збийте трохи віночком. Додайте кефір із содою. Поступово всипте в тісто просіяне борошно і перемішайте.
  3. До фаршу додайте перець, подрібнену цибулю та часник, видавлений через прес. Перемішайте. Все з'єднайте та добре перемішайте.
  4. На сковороді розігрійте олію. Викладайте столовою ложкою на сковороду тісто, потім фарш і знову тісто. Обсмажуйте з двох боків до золотистої скоринки.

Поради:

  • Фарш використовуйте будь-який.

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Дата публікації
Перегляди
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