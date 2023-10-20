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Ленивые беляши: очень простой рецепт

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
215 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
978
Время на прочтение
1 мин
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Ленивые беляши: очень простой рецепт

Ленивые беляши / Фото: Credits

У вас есть фарш и кефир? Тогда приготовьте ленивые беляши. Тесто для беляшей готовится также как и на оладьи. Единственное, что в него нужно добавить фарш с луком. Перемешайте и обжарьте на сковороде.

Ингредиенты

фарш свиной
300 г
кефир
400 г
яйца
2 шт.
мука
200 г
репчатый лук
1 шт.
чеснок
2 зубчика
сахар
0,5 ч. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло
  1. В теплый кефир добавьте соду, оставьте на пять минут.
  2. В миске смешайте яйца, сахар, соль, взбейте слегка венчиком. Добавьте кефир с содой. Постепенно всыпьте в тесто просеянную муку и перемешайте.
  3. К фаршу добавьте перец, измельченный лук и  чеснок, выдавленный через пресс. Перемешайте. Все соедините и хорошо перемешайте.
  4. На сковороде разогрейте растительное масло. Выкладывайте столовой ложкой на сковороду тесто, затем фарш и затем снова тесто.  Обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки.

Советы:

  • Фарш используйте любой.

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Дата публикации
Просмотры
978
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