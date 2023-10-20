Ленивые беляши: очень простой рецепт

У вас есть фарш и кефир? Тогда приготовьте ленивые беляши. Тесто для беляшей готовится также как и на оладьи. Единственное, что в него нужно добавить фарш с луком. Перемешайте и обжарьте на сковороде.
Ингредиенты
- фарш свиной
- 300 г
- кефир
- 400 г
- яйца
- 2 шт.
- мука
- 200 г
- репчатый лук
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- сахар
- 0,5 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- В теплый кефир добавьте соду, оставьте на пять минут.
- В миске смешайте яйца, сахар, соль, взбейте слегка венчиком. Добавьте кефир с содой. Постепенно всыпьте в тесто просеянную муку и перемешайте.
- К фаршу добавьте перец, измельченный лук и чеснок, выдавленный через пресс. Перемешайте. Все соедините и хорошо перемешайте.
- На сковороде разогрейте растительное масло. Выкладывайте столовой ложкой на сковороду тесто, затем фарш и затем снова тесто. Обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки.
Советы:
- Фарш используйте любой.
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