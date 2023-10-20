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Фон дер Ляйен рассказала, откуда боевики ХАМАС получают оружие

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Фон дер Ляйен рассказала, откуда боевики ХАМАС получают оружие

Боевики ХАМАС. / Фото: Getty Images

Боевики получили из Ирана более 90% вооружений.

Большинство военной техники, а это 93%, которые сейчас имеют боевики ХАМАСа, поставляется из Ирана.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Следует усилить санкции против Ирана, который снабжает оружие ХАМАС. По нашим оценкам, 93% оружия ХАМАС поступило из Иран", — подчеркнула глава Еврокомиссии.

По ее словам, риск распространения войны между ХАМАСом и Израилем на Ближний Восток является "реальным".

Президент Еврокомиссии напомнила, что Иран также регулярно оказывает военную помощь России, использующей иранское вооружение, в том числе ударные дроны-камикадзе, против мирных украинцев.

Как сообщалось, Associated Press со ссылкой на официальных лиц Южной Кореи сообщает, что ХАМАС использовал оружие из КНДР для нападения на Израиль. В частности, боевики могли использовать РПГ F-7. F-7 стреляет одной боеголовкой и быстро перезаряжается, что делает его ценным оружием для боевиков в условиях столкновения с тяжелой техникой.

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Дата публикации
Просмотры
761
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