У Зеленского рассказали, что общего у Путина и ХАМАС

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что движение ХАМАС и российский президент-диктатор Владимир Путин имеют много общего.

Такое мнение он высказал в своем Telegram.

"Они хотят разрушить демократию, уничтожить нации путем геноцида. ХАМАС – это террористы. Россия – это государство, которое ведет себя как террористическая организация", – отмечает представитель ОП.

Ермак также отмечает, что сработают только инструменты борьбы с терроризмом. Это сила и единство демократического мира, добавил он.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин притворился "миротворцем" и сделал заявление о "разрешении палестино-израильского конфликта". Диктатор выступил за создание независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.

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