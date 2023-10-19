На Ближнем Востоке РФ окрестили "угасающим государством": The Telegraph объяснил почему

Президент России Владимир Путин пытается использовать войну между Израилем и боевиками ХАМАСа, чтобы извлечь выгоду для себя.

Такое мнение в статье The Telegraph высказал полковник армии Великобритании в отставке Ричард Кэмп.

По его словам, диктатор хочет договориться о прекращении огня, чтобы "получить репутацию миротворца и увеличить влияние России на Ближний Восток".

"Человек, ответственный за пролитие огромного количества крови по всему миру, и особенно в Украине, теперь говорит: "Сейчас важно остановить кровопролитие", — отметил Кемп.

Однако Кэмп считает, что его вмешательство в конфликт ничего не изменит.

"Репутация России, как сильного мирового государства, была сильно подорвана в Украине. ВС РФ остаются в очень тяжелом положении через 18 месяцев после начала полномасштабного вторжения в Украину. Удары ВСУ ракетами ATACMS по аэродромам врага во временно оккупированных Луганске и Бердянске сильно унизили Кремль. Страны Ближнего Востока считают Россию "угасающим государством". В частности, в Сирии Путин уже теряет позиции, поскольку часть сил ему пришлось передислоцировать оттуда в Украину", — написал он.

Эксперт также отметил, что война Израиля против ХАМАС может предоставить Кремлю кратковременную выгоду. Однако сейчас Запад сплачивается вокруг Израиля, а РФ на его фоне выглядит "аутсайдером".

Ранее западные СМИ писали, что передача Украине ракет ATACMS свидетельствует об изменении отношения президента США Джо Байдена к поддержке Киева. Больше об этом читайте в новости.

Напомним, в Кремле ищут замену Путину. Как пишут западные СМИ, Путин серьезно болен.

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