В Эстонии раскритиковали рукопожатие Орбана с Путиным

Было очень неприятно видеть встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и российского диктатора-президента Владимира Путина, а также их рукопожатия неприятно видеть.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает Reuters.

Снимки Орбана, давящего руку российскому "фюреру", были очень неприятными.

"Как можно пожать руку преступнику, ведущему захватническую войну, особенно придя из страны, имеющей такую историю, как Венгрия? То, что произошло в Венгрии, то, что там сделали россияне, не такое уж далекое прошлое", — сказала Каллас. .

Премьер подчеркнула, что это противоречит логике, учитывая прошлую историю Будапешта с Москвой. Речь идет о венгерском восстании 1956-го, подавленном советскими танками и войсками. Тогда погибли не менее 2,6 тыс. венгров и 600 советских солдат.

Встреча Орбана и Путина

Пророссийский премьер Венгрии Виктор Орбан и диктатор РФ Владимир Путин встретились в Пекине 18 октября. Среди переговоров была война в Украине.

Во время встречи Орбан назвал войну РФ против Украины "военной операцией". Кроме того, венгерский премьер еще раз повторил кремлевские нарративы, чтобы угодить своему "другу".

После этого скандального заявления у Орбана оправдались за его встречу с Путиным. Глава администрации главы правительства Венгрии Гергей Гуяш пытался оправдать своего шефа тем, что и сам Байден неоднократно встречался с Путиным.

Читайте также: