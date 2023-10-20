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У Зеленського розповіли, що спільного у Путіна і ХАМАС

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Зеленського розповіли, що спільного у Путіна і ХАМАС

Володимир Путін. / Фото: Associated Press

Світ має бути єдиним, наголошує представник ОП.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що рух ХАМАС і російський президент-диктатор Володимир Путін мають багато спільного.

Таку думку він висловив у своєму Telegram.

"Вони хочуть зруйнувати демократію, знищити нації шляхом геноциду.  ХАМАС - це терористи. Росія - це держава, яка поводить себе як терористична організація", - наголошує представник ОП.

Єрмак також зауважує, що спрацюють лише інструменти боротьби з тероризмом. Це сила та єдність демократичного світу, додав він. 

Як повідомлялося, президент Росії Володимир Путін прикинувся "миротворцем" та зробив заяву про "вирішення палестино-ізраїльського конфлікту". Диктатор виступив за створення незалежної Палестини зі столицею у Східному Єрусалимі.

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Дата публікації
Перегляди
374
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