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Израильские солдаты задержали идеолога ХАМАСу Хассана Юсефа - CNN

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
884
Время на прочтение
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Израильские солдаты задержали идеолога ХАМАСу Хассана Юсефа - CNN

Израильские солдаты/Associated Press / Фото: Associated Press

Юсеф занимает место в Палестинском законодательном совете.

Одного из идеологов ХАМАС Хассана Юсефа задержали израильские военные. Это произошло во время рейда на Западном берегу.

Об этом пишет ABP News со ссылкой на CNN.

Как говорится, Хасана Юсефа задержали после того, как израильские войска провели рейды на Западном берегу. Его арестовали "по подозрению в действиях от имени ХАМАСа".

Юсеф занимает место в Палестинской законодательной рады и является ведущей политической фигурой. CNN заявил, что он неоднократно арестовывался израильскими войсками и провел в израильских тюрьмах 24 года.

Напомним, что ХАМАС использовал оружие из Северной Кореи для нападения на Израиль.

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Дата публикации
Просмотры
884
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