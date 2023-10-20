Израильские солдаты задержали идеолога ХАМАСу Хассана Юсефа - CNN

Одного из идеологов ХАМАС Хассана Юсефа задержали израильские военные. Это произошло во время рейда на Западном берегу.

Об этом пишет ABP News со ссылкой на CNN.

Как говорится, Хасана Юсефа задержали после того, как израильские войска провели рейды на Западном берегу. Его арестовали "по подозрению в действиях от имени ХАМАСа".

Юсеф занимает место в Палестинской законодательной рады и является ведущей политической фигурой. CNN заявил, что он неоднократно арестовывался израильскими войсками и провел в израильских тюрьмах 24 года.

Напомним, что ХАМАС использовал оружие из Северной Кореи для нападения на Израиль.

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