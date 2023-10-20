Как прошла ночь под обстрелами РФ в регионах Украины

Ночь на 20 октября в большинстве областей Украины прошла с обстрелами. Россияне атаковали города дронами и ракетами.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: за сутки — 4 обстрела (37 взрывов). Враги из минометов обстреливали Новгород-Северский и Корюковский районы.

В селе Семеновской громады из-за обстрелов повреждены жилой дом и легковой автомобиль. Без жертв.

Сумщина: вчера в течение дня россияне совершили 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 188 взрывов. Обстрелы потерпели Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Хотинская, Великописаревская, Шалыгинская, Глуховская, Середино-Будская громады.

Краснопольская громада: в результате одного из артобстрелов ранен мужчина и повреждены 2 частных дома.

Запорожская область: за прошедшие сутки россияне нанесли 122 удара по 22 населенным пунктам.

Враг ударил 3 авиаснарядами по Орехову, обстрелял из РСЗО Малую Токмачку, а также атаковал 8 БПЛА Зоровку, Новодаровку, Шевченко, Красное, Роботино, Малые Щербаки и Лобковое. Поступило 33 сообщения о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Днепропетровщина: вчера днем россияне направили две ракеты в населенные пункты Днепровского района. В одном из них из-за атаки произошло возгорание. Спасатели огонь укротили. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

По Никопольщине оккупанты били из тяжелой артиллерии. Направились туда и дрон-камикадзе. Попали по районному центру и Марганецкой общине. Без пострадавших.

В Марганецкой громаде повредили гимназию, клуб и инфраструктурный объект.

Всего в районе повреждены 10 домов местных и 5 хозяйственных построек, 2 автомобиля, с десяток солнечных панелей и линии электропередач.

Харьковщина: после полуночи враг нанес ракетный удар по пгт Купянск-Узловой. Зафиксировано попадание в землю. Повреждены окрестные магазины, пострадавших нет.

На Слобожанском направлении артиллерийских и минометных обстрелов врага Одрадне, Колодязное, Тополя Купянского района.

На Купянском направлении украинские воины отразили более 30 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка. Авиационные удары получили: Петропавловка, Подолы, Песчаное.

В результате обстрела c. Подолы Купянского района разрушены 2 двухэтажных многоквартирных жилых дома.

В результате обстрела из РСЗО "Ураган" с. Пески-Радьковские повреждены 2 частных дома, хозяйственные постройки.

В результате обстрела г. Волчанск Чугуевского района поврежден дом детского и юношеского творчества, 4 дома, произошел пожар. Ранены получили ранения мужчины 57 и 69 лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести.

К медикам самостоятельно обратился гражданский мужчина 42 года, наступивший на мину и получивший ранения на ул. Матросова в Харькове. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Луганщина : захватчики усиленно наступают в районе Надежды и вблизи Макеевки. Украинские военные отразили 12 штурмов со стороны противника в направлении Надежды и не уступили собственные позиции в Макеевке.

За сутки противник совершил 128 обстрелов (547 снарядов).

Донецкая область: под огнем россиян в минувшие сутки —10 населенных пунктов: пгт Желанне, с.Ивановка, Красногоровка, с.Карловка, Авдеевка, с.Успеновка,

пгт Очеретино, с.Анновка, Часов Яр, Константиновка

Повреждены 10 жилых домов (из них 6 – многоквартирные), 2 здания школы, магазин, 2 ЛЭП, хозяйственная постройка.

В Донецкой области за сутки: 2 раненых.

Николаевщина: сегодня ночью артиллерийские вражеские удары фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков и акватории Очаковской громады. Без пострадавших.

Херсонщина: сегодня утром россияне ударили из авиации по двум населенным пунктам Херсонщины. По Змиевке враг выпустил 4 авиабомба. Еще два КАБ попали по Новобериславу. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

За сутки по области противник совершил 97 обстрелов (461 снарядов), из них по г. Херсон — 8 обстрелов (36 снарядов).

Враг ударил по Херсону по артиллерии. Попадание – в жилую зону. Пострадали три человека. У 49-летней женщины контузия и минно-взрывная травма, осколочные травмы. Состояние – тяжелое. У мужчин 60 и 39 лет – осколочные ранения. Пострадавшие госпитализированы.

В результате артиллерийского обстрела с. Днепровское ранение получил 48-летний мужчина. По Бериславу враг выпустил 10 авиабомб. Травмы получили две женщины.

Еще две КАБ попали по селу Веселое. Последствия этого удара устанавливаются.

В результате вражеского авиационного обстрела н.п. Новотягинка повреждено около 20 домов, Фап, столовая, дом культуры. Ранения получил 74-летний мужчина. Его госпитализировали.

За сутки из-за российской агрессии 7 человек получили ранения.

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