В Мелитополе партизаны взорвали авто с оккупантами-мародерами (видео)

В ночь на 20 октября во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы. Как следствие – минус авто с российскими оккупантами.

Информацию об этом подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его данным, во время очередной ночной охоты в районе Авиагородка и произошел взрыв. Он прозвучал в момент, когда оккупанты пытались скачать награбленное в авто.

"Они регулярно отслеживали и грабили пустые квартиры города. А в это время окупантов отслеживали наши силы сопротивления", — рассказал Федоров.

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Напомним, ранее мэр оккупированного ныне Мелитополя Иван Федоров сообщил, как планируется освобождение города.

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