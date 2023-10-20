В Мелитополе партизаны взорвали авто с оккупантами-мародерами (видео)

Россияне системно отслеживали и грабили пустые квартиры города.
В ночь на 20 октября во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы. Как следствие – минус авто с российскими оккупантами.
Информацию об этом подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров.
По его данным, во время очередной ночной охоты в районе Авиагородка и произошел взрыв. Он прозвучал в момент, когда оккупанты пытались скачать награбленное в авто.
"Они регулярно отслеживали и грабили пустые квартиры города. А в это время окупантов отслеживали наши силы сопротивления", — рассказал Федоров.
Напомним, ранее мэр оккупированного ныне Мелитополя Иван Федоров сообщил, как планируется освобождение города.
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