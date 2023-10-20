У Мелітополі партизани підірвали авто з окупантами-мародерами (відео)

У ніч проти 20 жовтня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. Як наслідок - мінус авто з російськими окупантами.

Інформацію про це підтвердив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його даними, під час чергового нічного полювання в районі Авіамістечка і ставився вибух. Він пролунав у момент, коли окупанти намагалися завантажити награбоване до авто.

"Вони регулярно відслідковували і грабували порожні квартири міста. А в цей час окупантів відслідковували наші сили спротиву", - розповів Федоров.

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Зазначимо, раніше мер окупованого нині Мелітополя Іван Федоров повідомив, як планується звільнення міста.

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