У Мелітополі партизани підірвали авто з окупантами-мародерами (відео)

Росіяни системно відслідковували і грабували порожні квартири міста.
У ніч проти 20 жовтня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. Як наслідок - мінус авто з російськими окупантами.
Інформацію про це підтвердив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За його даними, під час чергового нічного полювання в районі Авіамістечка і ставився вибух. Він пролунав у момент, коли окупанти намагалися завантажити награбоване до авто.
"Вони регулярно відслідковували і грабували порожні квартири міста. А в цей час окупантів відслідковували наші сили спротиву", - розповів Федоров.
Зазначимо, раніше мер окупованого нині Мелітополя Іван Федоров повідомив, як планується звільнення міста.
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