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Ізраїльські солдати затримали ідеолога ХАМАСу Хассана Юсефа

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Ізраїльські солдати затримали ідеолога ХАМАСу Хассана Юсефа

Ізраїльські солдати / Associated Press / Фото: Associated Press

Юсеф займає місце в Палестинській законодавчій раді.

Одного з ідеологів ХАМАСу Хассана Юсефа затримали ізраїльські військові. Це сталося під час рейду на Західному березі.

Про це пише ABP News з посиланням на CNN.

Як зазначається, Хасана Юсефа затримали після того, як ізраїльські війська провели рейди на Західному березі. Його заарештували “за підозрою в діях від імені ХАМАСу”.

Юсеф займає місце в Палестинській законодавчій раді та є провідною політичною фігурою. CNN заявив, що він неодноразово заарештовувався ізраїльськими військами та провів в ізраїльських в'язницях загалом 24 роки.

Нагадаємо, що ХАМАС використовував зброю з Північної Кореї для нападу на Ізраїль.

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Дата публікації
Перегляди
720
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