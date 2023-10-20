Ізраїльські солдати затримали ідеолога ХАМАСу Хассана Юсефа

Одного з ідеологів ХАМАСу Хассана Юсефа затримали ізраїльські військові. Це сталося під час рейду на Західному березі.

Про це пише ABP News з посиланням на CNN.

Як зазначається, Хасана Юсефа затримали після того, як ізраїльські війська провели рейди на Західному березі. Його заарештували “за підозрою в діях від імені ХАМАСу”.

Юсеф займає місце в Палестинській законодавчій раді та є провідною політичною фігурою. CNN заявив, що він неодноразово заарештовувався ізраїльськими військами та провів в ізраїльських в'язницях загалом 24 роки.

Нагадаємо, що ХАМАС використовував зброю з Північної Кореї для нападу на Ізраїль.

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