У Путина устроили истерику из-за речи Байдена

У россиян истерика через призыв Байдена помочь Украине и Израилю.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на обращение американского президента Джо Байдена к гражданам с призывом поддержать Украину и Израиль. По его мнению, мир продолжает катиться в глубокую пропасть.

Об этом Медведев написал в Сети.

"Принимаются решения, явно свидетельствующие не только о необратимом ментальном расстройстве их носителей, но и о потере остатков совести. Решения значимы и мелки, но кричат о болезни всего общества", — заявил рупор Кремля.

По его словам, Байден назвал "умной инвестицией" деньги, которые должны быть потрачены насмерть других людей вдали от США. Речь идет о приобретении дополнительного оружия на десятки миллиардов для Украины и Израиля.

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"Инвестиции в смерть ненужных людей – это разумно и хорошо. Здесь нет слов. Это за пределом добра и зла. И это не просто деменция старого дурака, а вся философия их государственной жизни на протяжении веков", – продолжил Медведев.

Он добавил, что результат таких заявлений очевиден – интифада будет вечно.

"А количество поставленного оружия рано или поздно перейдет в качество. Обломочно-фугасные, кумулятивные, зажигательные и объемно-детонирующие заряды превратятся в ядерные заряды. Ведущий США мир продолжает катиться в глубокую пропасть", — сказал Медведев.

Что предшествовало?

Президент США Джо Байден выступил с обращением к американскому народу. Он говорил о помощи Киеву и Иерусалиму.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал речь президента США Джо Байдена американцам. По его словам, это было мощное обращение.

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