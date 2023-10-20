Премьер Италии Мэлони покинула мужчину: он попал в секс-скандал

Премьер Италии Джорджа Мэлони разорвала отношения с мужем Андреа Джамбруно после того, как его высказывания вызвали критику и обвинения в сексизме в СМИ.

Об этом Мэлони сообщила в соцсети X.

Отметим, что 42-летний Андреа Джамбруно является ведущим новостей на одном из телеканалов группы Mediaset, принадлежащей наследникам недавно умершего экс-премьера Сильвио Берлускони (1936-2023).

"Все те, кто надеялся ослабить меня, ударив меня дома, должны знать, что как бы капля ни надеялась сдвинуть камень, камень остается камнем, а капля – это только вода", — подчеркнула Мэлони.

В частности, на этой неделе сатирическая программа Mediaset транслировала отрывки из программ Джамбруно, где он нецензурно высказывался, касался своего паха и якобы ухаживал за коллегой.

"Почему я не встречался с тобой раньше?" – спрашивал он коллегу-журналистку.

На одном видео Джамбруно рассказывает о своем романе и говорит коллегам-журналисткам, что они могут работать с ним, если примут участие в групповом сексе.

Напомним, правительство Мелони находится у власти уже почти год. Известно, что ее партия "Братья Италии" остается самой популярной политической силой в Италии с рейтингом в 28-29%, согласно опросам, состоявшимся в октябре.

Ранее мы писали, что глава государства Владимир Зеленский во время рабочего визита в Испанию, 5 октября, провел встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

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