Прем'єрка Італії Мелоні покинула чоловіка: він потрапив у секс-скандал

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні розірвала стосунки з чоловіком Андреа Джамбруно після того, як його висловлювання викликали критику та звинувачення у сексизмі у ЗМІ.

Про це Мелоні повідомила у соцмережі X.

Зазначимо, що 42-річний Андреа Джамбруно є ведучим новин на одному з телеканалів групи Mediaset, яка належить спадкоємцям нещодавно померлого експрем'єра Сільвіо Берлусконі (1936-2023).

"Всі ті, хто сподівався послабити мене, вдаривши мене вдома, мають знати, що як би крапля не сподівалася зрушити камінь, камінь залишається каменем, а крапля - це лише вода", - наголосила Мелоні.

Зокрема, цього тижня сатирична програма Mediaset транслювала уривки з програм Джамбруно, де він нецензурно висловлювався, торкався свого паху та начебто залицявся до колеги.

"Чому я не зустрічався з тобою раніше?" - запитував він колегу-журналістку.

На що одному відео Джамбруно розповідає про свій роман і каже колегам-журналісткам, що вони можуть працювати з ним, якщо візьмуть участь у груповому сексі.

Нагадаємо, уряд Мелоні перебуває при владі вже майже рік. Відомо, що її партія "Брати Італії" залишається найпопулярнішою політичною силою в Італії з рейтингом у 28-29%, згідно з опитуваннями, які відбулися у жовтні.

Раніше ми писали, що глава держави Володимир Зеленський під час робочого візиту до Іспанії, 5 жовтня, провів зустріч із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

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