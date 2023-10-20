Удари ATACMS — лише початок: Байден зробив історичну заяву і поставив на місце Путіна

ATACMS вже в Україні і їх буде ще більше. Про все вже домовлено з американцями, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Тепер Україна має всі типи зброї, які просила. Залишилось лише дочекатись F-16, які вже на підході.

Про ситуацію з поставками західної зброї, куди може полетіти наступний ATACMS, звідки окупантам уже треба вшиватись та що сказав Байден про Україну у своїй промові, яку вже називають історичною, розповів в ексклюзивному сюжеті TSN.ua журналіст Артем Зябкін.



Ось ці кадри українці забудуть ще не скоро. На них — перший запуск ATACMS в Україні. Саме ці ракети згодом влучили у військові аеродроми рашистів в окупованих Луганську та Бердянську.

За даними українських ССО, тієї ночі росіяни втратили щонайменше 9 ударних гвинтокрилів, боєприпаси та систему ППО. Станом на 20 жовтня уже можна бути певним на 100% — влучили якраз туди, куди треба.

Аналітикам за допомогою супутникових знімків вдалося зазирнути за туман війни та проаналізували можливі втрати ворога. Потрощили чимало цілей — лише на одному летовищі 2 російські гвинтокрили спалені вщент, ще чотири — принаймні пошкоджені.

Скільки ATACMS у ЗСУ?

А це означає, що стрій російської авіації значно порідшав. Але ж виникає логічне запитання — а скільки ж ЗСУ має подібних ракет? За даними The New York Times, у першу партію від американців увійшло тільки 20 ракет, а це відверто мало. До того ж ми не знаємо, яку кількість ракет Сили оборони випустили у перший же день їх бойового застосування.

Проте Кулеба запевняє: ракет буде більше: “Це прямий результат домовленості президента Зеленського і президента Байдена, яка була досягнута у Вашингтоні під час їхньої особистої зустрічі наприкінці вересня. Минуло менше місяця і ми вже бачимо конкретний результат”.

“Якщо прочитати між рядків виступ президента Зеленського після зустрічі з Байденом, з нього можна було б зрозуміти, що ухвалене дуже важливе рішення… Тому дякуємо Сполученим Штатам за виконання домовленостей і за зміцнення нашої вогневої міці”, — зазначив міністр закордонних справ України в ефірі “Сніданку з 1+1”.

На що здатні ATACMS?

Наразі США передали Україні касетну версію ATACMS. Такою бункер не проб’єш, проте завдяки суббоєприпасам можна накрити значну територію.

Ракета ATACMS / Фото: Getty Images

Саме це і відбулось на підконтрольних Росії летовищах. Їх запускають з давно знайомих всім HIMARS. Максимальна дальність — 165 кілометрів. А це означає, що і перелік потенційних цілей для ЗСУ значно розширюється.

Журналісти видання INSIDER запропонували перелік найжирніших цілей в Криму. У ньому військові бази, аеродроми та порти. Ну що ж, хто наступний? Будемо чекати на “бавовну”.



Проте це ще не максимум. Україна може отримати і більш далекобійну версію ATACMS. Усе згодом.

Дмитро Кулеба зазначив: “Всі казали “дайте ATACMS, дайте ATACMS” — дали. І тут всі починають питати, чого дальність 165 км, а не 300 км, чого 1996 рік, а не 1998. Дивіться, ще раз всім нагадаю, що з усіма партнерами всі розмови про зброю починалися з “Ні”. Всі ці “Ні” Україна перетворила на «Так»”.

На черзі німецькі ракети Taurus?

Варто нагадати, що Україна також неодноразово просила далекобійні ракети і у Німеччини. На озброєнні Бундесвера є ракети Taurus. Вони схожі на знайомі нам британські Storm Shadow та французькі SCALP. Саме ними Україна не так давно вразила штаб Чорноморського флоту. У Берліні передачу не виключають, проте наполягали, щоб перший крок зробили у Вашингтоні — тобто передали ATACMS. Ну що ж, сподіваємось Німеччина стримає своє слово.



За словами Кулеби, наступні на черзі — американські винищувачі F-16. По факту, все готово. Потрібно лише довчити пілотів.

Винищувач F-16 / Фото: Lockheed Martin

“Зараз партнери ухвалили всі принципові рішення. Наші пілоти проходять навчання. Щойно вони завершать навчання, а паралельно в Україні готується інфраструктура для цього, літаки будуть в Україні. Тобто, єдині перешкоди для того, щоб F-16 з’явилися в українському повітрі — це завершення тренування пілотів, підготовка інфраструктури. Оптимістичний сценарій, я думаю, десь перша половина наступного року”, — розповів міністр закордонних справ України.

Історичне звернення Байдена

Але і це ще не всі сюрпризи для Путіна. З екстреним зверненням до народу виступив президент США Джозеф Байден. Він чітко наголосив: США не залишать Україну з Путіним наодинці.

Президент США запропонує Конгресу включити до бюджету допомогу для України. Байден не озвучив розмір суми допомоги Україні, але назвав її безпрецедентною. Він додав, що ніхто не дасть Путіну перемогти в Європі, бо якщо програє Україна — війна прийде на поріг до поляків та балтійців. Тоді ж програє увесь демократичний світ.

“Коли Путін вторгся в Україну, він думав, що візьме Київ і всю Україну за лічені дні. Що ж, понад рік потому Путін зазнав невдачі, і він продовжує зазнавати невдач. Київ досі стоїть завдяки хоробрості українського народу.

Україна повернула собі понад 50 відсотків території, яку колись окупували російські війська, за підтримки коаліції на чолі зі США, що складається з понад 50 країн світу, які всі роблять свій внесок у підтримку Києва.



Ми не можемо і не дозволимо перемогти таким терористам, як ХАМАС, і тиранам, як Путін. Я не допущу цього”, — зазначив американський лідер.

Росія погрожує “Кинджалами”

Ввечері 19 жовтня за нову зброю Байдену подякував Зеленський. Утім, як правило, не буває “діжки меду без ложки дьогтю”. У Росії заявили, що тепер патрулюватимуть Чорне море за допомогою літаків Міг-31К. Так, саме через них по всій Україні часто оголошують повітряну тривогу.

Вони можуть нести з собою гіперзвукові ракети “Кинджал”. Довгий час українська ППО не мала чим збивати такі ракети — поки не з’явились Patriot. Наразі ж це можливо, утім скоріше за все, загальнонаціональна тривога лунатиме частіше. Та українцям не звикати! Віримо в ППО і перемогу!

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Історична заява про Україну! Байден поставив на місце Путіна! А удари ATACMS — лише початок!



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