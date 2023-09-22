Удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі: відео моменту “прильоту”

Під час влучання ракети над будівлею російського військового об’єкту вже клубочився чорний дим.

У Мережі опублікували відео влучного удару Сил оборони України по штабу командування Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Відповідні кадри з’явилися у Telegram-каналі “Инсайдер.ua”.

Як видно на оприлюдненому відео, під час “прильоту” ракети над будівлею російського військового об’єкту вже клубочиться чорний дим. З цього можна зробити висновок, що точних влучань українських ракет було декілька.

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Після влучання, яке потрапило на запис, частина будівлі штабу обвалилася. За руйнуванням спостерігали мирні мешканці, які прогулювалися на набережній. Вони не постраждали.

Видання “Крим.Реалії” також опублікувало фото штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі за кілька секунд до влучання ракети. На ньому теж видно чорний дим над будівлею, очевидно, від попереднього ракетного удару.

Приліт ракети в штаб ЧФ РФ у Севастополі 22 вересня 2023 року / Фото: Крим.Реалії

Судячи з цього, російські пропагандисти традиційно збрехали, коли повідомляли про успішну роботу своєї ППО під час атаки на штаб ЧФ РФ у Севастополі.

Раніше в Управлінні стратегічних комунікацій Міноборони підтвердили, що удару по штабу російського флоту в тимчасово окупованому Севастополі було завдано 22 вересня близько 12:00. Військовий об'єкт окупантів уражено.

У Міноборони РФ заявили, що внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту сьогодні, 22 вересня, пошкоджено "історичну будівлю". Також російські пропагандисти запевняли в успішній роботі російської ППО, яка начебто збила "усі п'ять українських ракет".

Згодом у Мережі показали, який вигляд має штаб Чорноморського флоту РФ після удару ракети.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував сьогоднішні вибухи в Севастополі, зазначивши, що упродовж тижня окупантам дуже неспокійно на окупованому півострові.

Удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі: момент "прильоту"

Нагадаємо, 20 вересня командний пункт Чорноморського флоту РФ поблизу Севастополя був знищений завдяки влучному ракетному удару.

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