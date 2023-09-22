Григорій Решетнік заговорив про поповнення в родині: "Сини вимагають сестричку"

Відомий український телеведучий Григорій Решетнік заговорив про поповнення в своїй родині.

Шоумен відомий, як один з багатодітних татусів українського шоубізнесу, адже разом зі своєю дружиною Христиною він виховує трьох синів.

Але зупинятися на досягнутому зіркові батьки не планують. Так, як зізнався Решетнік, вони з коханою хотіли б ще дівчинку. Тим паче, що сини дуже просять сестричку.

"Ми мріємо та хочемо ще діток. Нам всі бажають дівчинку. А наші сини уже просто вимагають сестричку! Щодня запитують, чи в животику у мами хтось уже живе", - розповів ведучий в інтерв'ю Viva.

Григорій Решетнік із дружиною та синами / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Проте зараз Григорій та Христина не поспішають та хочуть дочекатися більш слушного часу, аби народжувати дитину.

"Одразу після перемоги України ми зробимо все від нас залежне, аби ReshetnikFamily стала ще більшою", - додав шоумен.

Нагадаємо, раніше Григорій Решетнік показав, яку давню мрію своїх дітей вони з дружиною здійснили.

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