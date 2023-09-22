Удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе: видео момента "прилета"

При попадании ракеты над зданием российского военного объекта уже клубился черный дым.

В Сети опубликовали видео меткого удара Сил обороны Украины по штабу командования Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.

Соответствующие кадры появились в Telegram-канале "Инсайдер.ua".

Как видно на обнародованном видео, во время прилета ракеты над зданием российского военного объекта уже клубится черный дым. Из этого можно заключить, что точных попаданий украинских ракет было несколько.

Также читайте В Севастополе раздался еще один мощный взрыв

После попадания, попавшего на запись, часть здания штаба рухнула. За разрушением наблюдали мирные жители, прогуливавшиеся по набережной. Они не пострадали.

Издание "Крым.Реалии" также опубликовало фото штаба Черноморского флота России в Севастополе за несколько секунд до попадания ракеты. На нем тоже виден черный дым над зданием, очевидно, от предыдущего ракетного удара.

Прилет ракеты в штаб ЧФ РФ в Севастополе 22 сентября 2023 года / Фото: Крым.Реалии

Судя по этому, российские пропагандисты традиционно соврали, когда сообщали об успешной работе своей ПВО во время атаки на штаб ЧФ РФ в Севастополе.

Ранее в Управлении стратегических коммуникаций Минобороны подтвердили, что удар по штабу российского флота во временно оккупированном Севастополе был нанесен 22 сентября около 12:00. Военный объект окупантов поражен.

В Минобороны РФ заявили, что в результате удара по штабу Черноморского флота сегодня, 22 сентября, повреждено "историческое здание" Также российские пропагандисты уверяли в успешной работе российской ПВО, которая якобы сбила "все пять украинских ракет".

Впоследствии в Сети показали, как выглядит штаб Черноморского флота РФ после удара ракеты.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал сегодняшние взрывы в Севастополе, отметив, что в течение недели оккупантам очень неспокойно на оккупированном полуострове.

Удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе: момент "прилета"

Напомним, 20 сентября командный пункт Черноморского флота РФ вблизи Севастополя был уничтожен благодаря точному ракетному удару.

Читайте также: