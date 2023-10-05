Зеленский встретился с премьер-министром Италии: о чем говорили

Глава государства Владимир Зеленский во время рабочего визита в Испанию, 5 октября, провел встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Об этом идет речь на сайте Президента Украины.

Отмечается, что Зеленский рассказал Мелони об актуальной ситуации на фронте и наступательных операциях сил обороны Украины с целью деоккупации украинских земель. В частности, речь шла об острой необходимости русской армии в длительной паузе в боевых действиях.

Глава государства поблагодарил главу итальянского правительства за солидарность и всестороннюю поддержку Украины в противодействии российской агрессии.

"Любое ослабление военной помощи Украине будет способствовать усилению оккупантов и повторным попыткам захватить новые украинские территории", — говорится в сообщении.

На фоне подготовки следующего оборонного пакета от Италии лидеры обсудили вопросы военной поддержки Украины, в частности, усиление украинской ПВО для защиты мирных людей и зерновой инфраструктуры.

"Отдельно обсуждались вопросы заключения двустороннего соглашения между Украиной и Италией о гарантиях безопасности на базе Совместной декларации G7 о поддержке нашей страны, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе", — рассказали у Зеленского.

Визит Зеленского в Испанию и новые заявления

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в испанский город Гранада для участия в саммите Европейского политического сообщества. Там он уже встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Глава государства Владимир Зеленский призвал партнеров предоставить больше ПВО, поскольку зимой ожидается "много атак" со стороны РФ как дронами, так и ракетами.

Кроме того, Зеленский заявил, что в стране-агрессоре РФ планируют заморозить войну в Украине и восстановить военный потенциал до 2028 года.

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