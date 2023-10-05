Зеленский в Испании: с кем уже встретился президент

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в испанский город Гранада для участия в саммите Европейского политического сообщества. Там он уже встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Обсудили новый пакет оборонной поддержки, содержащий дополнительные средства ПВО, артиллерию и антидроновые системы. Готовимся начать переговоры о вступлении Украины в ЕС во время председательства Испании. Спасибо за поддержку нашего стремления. Также обсудили предоставление Украине энергетического оборудования перед зимним периодом, работу и защиту зернового коридора. Благодарю за поддержку и четкое осуждение российской агрессии господину премьер-министру и всему испанскому обществу!" - написал президент.

Напомним, что Владимир Зеленский получил приглашение на неформальную встречу лидеров стран Европейского союза, которая состоится 6 октября в Гранаде.

По словам президента, на встречу его пригласил премьер Испании Педро Санчес и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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