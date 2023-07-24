Испания отправила в Украину 4 танка Leopard 2A4 и 10 бронированных автомобилей TOA M-113

В направлении Украины отправился корабль с грузом, который, как ожидается, будет полностью доставлен украинским Вооруженным силам в начале августа.

Испания направила в Украину партию гуманитарной помощи и военную технику, среди которой 4 танка Leopard 2A4 и 10 бронированных автомобилей TOA M-113.

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Об этом сообщает Министерство обороны Испании.

Как отмечает испанское Минобороны, из порта Сантандер в направлении Украины отправился корабль с грузом, который, как ожидается, будет полностью доставлен украинским Вооруженным силам в начале августа.

"Груз, отправленный Испанией, состоит из четырех танков Leopard 2A4 в дополнение к шести Leopard 2 с теми же характеристиками, которые уже были переданы украинской стороне", – говорится в сообщении.

Кроме того, Испания отправила десять бронированных автомобилей TOA M-113 (три из них для Государственной пограничной службы Украины), десять грузовиков (пять – для пограничников, остальные – для ВСУ), бронированный многоцелевой автомобиль (для пограничников).

В груз входят и три гражданских машины скорой помощи и бронированная машина скорой помощи, а также бронированная гражданская машина скорой помощи (для пограничников).

Напомним, ранее сообщалось, что администрация президента США Джон Байдена уверена в том, что пока ракеты ATACMS Украине не нужны.

Кроме того, мы ранее сообщали, что Украина получила от Германии новый пакет военной помощи. В частности, Силы обороны получили 10 танков Leopard 1А5, пулеметы для танков и бронетехники, грузовики, мостовую систему и прицепы, радары, снаряды, аптечки и т.д.

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