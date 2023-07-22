У Байдена решили пока не отправлять Украине ракеты ATACMS — WP

В Министерстве обороны США пожаловались на нехватку запасов ракет и заявили, что Украина пока не нуждается в подобных ракетах.

Администрация президента США Джон Байдена уверена в том, что пока ракеты ATACMS Украине не нужны.

Об этом пишет издание The Washington Post.

Также читайте США близки к решению предоставить Украине ракеты ATACMS — WSJ

Как сообщают журналисты издания, в Министерстве обороны США пожаловались на нехватку запасов ракет и заявили, что Украина пока не нуждается в подобных ракетах.

Официальные лица Соединенных Штатов заявили, что администрация Байдена в настоящее время твердо придерживается решения пока не отправлять ракеты большой дальности в Украину, несмотря на растущее давление со стороны американских законодателей и просьбу киевского правительства.

"Пентагон считает, что у Киева есть другие, более неотложные потребности, чем ATACMS, и опасается, что отправка в Украину достаточного количества оружия, чтобы изменить ситуацию на поле боя, серьезно подорвет готовность США к другим возможным конфликтам", — пишет издание со ссылкой на американских чиновников.

Кроме того, сообщается, что Lockheed Martin по-прежнему производит 500 ATACMS в год, но вся эта продукция предназначена для продаж в другие страны. Число ракет ATACMS в арсенале США держится под секретом, их использует армия в боевых действиях, учениях и периодических испытаниях.

До конца 2023 года ATACMS на американских складах должны были заменить ракетой Precision Strike нового поколения, которая называется Prism.

Напомним, ранее сообщалось, что координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец заявил, что получение ATACMS полностью изменило бы ход событий на фронте, однако вопрос с передачей этого оружия Украине еще решается.

Кроме того, мы ранее информировали, что согласно отчету генерального инспектора Министерства обороны, полученному CNN, преступники и торговцы оружием в Украине в прошлом году похитили некоторое оружие и оборудование, предоставленное Западом, предназначенное для украинских войск, прежде чем он был изъят.

Читайте также: