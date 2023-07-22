У Байдена вирішили поки не відправляти Україні ракети ATACMS - WP

У Міністерстві оборони США пожалілися на брак запасів ракет і заявили, що Україна наразі не потребує подібних ракет.

Адміністрація президента США Джон Байдена впевнена в тому, що поки ракети ATACMS Україні не потрібні.

Про це пише видання The Washington Post.

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Як повідомляють журналісти видання, у Міністерстві оборони США пожалілися на брак запасів ракет і заявили, що Україна наразі не потребує подібних ракет.

Офіційні особи Сполучених Штатів заявили, що адміністрація Байдена на цей час твердо дотримується рішення поки не відправляти ракети великої дальності в Україну, попри зростаючий тиск з боку американських законодавців і прохання київського уряду.

"Пентагон вважає, що у Києва є інші, більш нагальні потреби, ніж ATACMS, і побоюється, що відправка в Україну достатньої кількості зброї, щоб змінити ситуацію на полі бою, серйозно підірве готовність США до інших можливих конфліктів", - пише видання з посиланням на американських чиновників.

Крім того, повідомляється, що Lockheed Martin як і раніше виробляє 500 ATACMS на рік, але вся ця продукція призначена для продажу в інші країни. Кількість ракет ATACMS в арсеналі США тримається під секретом, їх використовує армія в бойових діях, навчаннях і періодичних випробуваннях.

До кінця 2023 року ATACMS на американських складах повинні замінити ракетою Precision Strike нового покоління, яка називається Prism.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець заявив, що отримання ATACMS повністю змінило б перебіг подій на фронті, однак питання з передаванням цієї зброї Україні ще вирішується.

Крім того, ми раніше інформували, що згідно зі звітом генерального інспектора Міністерства оборони, отриманим CNN, злочинці та торговці зброєю в Україні минулого року викрали деяку зброю та обладнання, надане Заходом, призначене для українських військ, перш ніж його було вилучено.

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