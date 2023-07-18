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В Офісі президента інтригують: "Зброї буде більше"

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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В Офісі президента інтригують: "Зброї буде більше"

Андрій Єрмак зробив обнадійливу заяву про зброю / Фото: Андрій Єрмак/Facebook

Голова Офісу президента Андрій Єрмак проанонсував важливе рішення.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак зробив заяву, що заінтригувала підписників. Він повідомив, буде більше зброї.

Про це керівник Офісу президента написав у Telegram.

"Зброї буде більше. Сподівання ворога на перевагу будуть розбиті реальністю, антиросійська коаліція сильна і вкотре доведе це важливими рішеннями", — зазначив він.

Нагадаємо, 18 липня розпочалося 14 засідання у форматі Рамштайн. Голова Міністерства оборони США Ллойд Остін заявив, що союзники не припинять підтримку України, доки ЗСУ не будуть повною мірою забезпечені зброєю та боєприпасами. Він зазначив, що учасники контактної групи продовжуватимуть навчати українських військових, надавати обладнання ЗСУ та допомагати, щоб Україна могла захистити себе від російських агресорів і не допустити нових агресій у майбутньому.

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Дата публікації
Перегляди
668
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