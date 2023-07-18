Як зупинити глобальне потепління: вчені знайшли новий спосіб

Британські вчені встановили, що годування корів екстрактом нарцису може знизити вироблення ними парникових газів. Так, у перспективі це може дещо уповільнити глобальне потепління.

Про це повідомляє Euronews.

Що встановили дослідники

Як стверджують вчені, високогірні нарциси виробляють екстракт, який має унікальну здатність скорочувати викиди метану. Йдеться про сполуку, яка має назву галантамін. Завдання полягає в тому, щоб постійно вирощувати ці квіти на вершинах гір

"Коли ми намагалися вирощувати тут нарциси, виявили, що всі традиційні методи не працюють. Зрештою, нам довелося наново розробляти процес від початку до кінця", – сказав фермер Кевін Стівенс, який вирощує нарциси.

Відомо, що на корів та інших сільськогосподарських тварин припадає приблизно 14% антропогенних викидів в атмосферу. Тож новий підхід може позитивно вплинути на цю ситуацію. Крім того, вчені сподіваються, що екстракт нарциса також може зробити травну систему тварин більш ефективною.

"Потенціал, який відкриває дослідження, щоб змінити світ на кількох рівнях, є неймовірно захоплюючим і дуже лякаючим", – сказав Стівенс.

Безумовно, це не вирішує проблему зміни клімату. Проте у разі успіху може скоротити викиди парникових газів та допомогти уповільнити глобальне потепління.

Раніше вчені запропонували ще один шлях боротьби зі зміною клімату. Він базується на какао-бобах, з яких отримують спеціальний чорний порошок – біовугілля.

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