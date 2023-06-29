США близки к решению предоставить Украине ракеты ATACMS — WSJ

В Белом доме пришли к выводу, что в ближайшие недели Украина нуждается в наиболее решительной помощи.

Руководство США близко к принятию решения о предоставлении украинским военным дальнобойных ракет ATACMS.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников в США и Европе.

Чиновники сообщили изданию, что это решение еще должно быть согласовано на "на самом высоком уровне".

Уже есть признаки того, что Белый дом, ранее неохотно настроенный по вопросу о ракетах ATACMS, изменил свое мнение. Высокопоставленные должностные лица говорят, что в Белом доме пришли к выводу, что в ближайшие недели Украина нуждается в наиболее решительной помощи.

Украинское высокопоставленное должностное лицо из оборонного сектора заявило изданию, что в последние недели "Киев получил положительные признаки того, что США изменили свою позицию относительно системы ATACMS".

ATACMS – это ракеты класса "земля-земля" с дальностью около 300 километров, что примерно в четыре раза больше, чем ракеты, которые используются мобильными системами HIMARS, которые сейчас использует Украина.

Напомним, ранее бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес заявил, что Украина может освободить полуостров Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ все необходимое вооружение, в том числе ракеты ATACMS.

Кроме того, мы ранее информировали, что Вооруженные силы Соединенных Штатов считают, что кассетные боеприпасы были бы полезны для Украины в отпоре российских войск, заявил высокопоставленный чиновник Пентагона.

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