Запуск ракет по Украине: в Воздушных силах уточнили данные

Российские оккупанты вечером 29 июня запустили ракеты Х-22 по Украине.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ

"Внимание! Зафиксированы пуски ракет Х-22", – указано в заявлении.

Позже в Воздушных силах указали, что пуски Х-22 пока не подтверждены. Однако в акватории Азовского моря продолжает маневрировать российский Ту-22м3. Так что сохраняется угроза применения ракетного вооружения.

Заметим, что в половине Украины объявлена воздушная тревога. Сирены раздаются в центре, на востоке и юге государства.

Карта воздушной тревоги в Украине 29 июня

Напомним, ранее 29 июня в ОК "Юг" сообщили, что российские войска вывели в Черное море ракетоноситель с восемью ракетами "Калибр" на борту, увеличив корабельную группировку там после двухсуточной паузы.

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