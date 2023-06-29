Запуск ракет по Україні: в Повітряних силах уточнили дані

Повітряна тривога оголошена в половині країни.
Російські окупанти ввечері 29 червня запустили ракети Х-22 по Україні.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ
"Увага! Зафіксовано пуски ракет Х-22", – вказано в заяві.
Згодом у Повітряних силах вказали, що пуски Х-22 поки не підтверджено. Однак в акваторії Азовського моря продовжує маневрувати російський Ту-22м3. Тож зберігається загроза застосування ракетного озброєння.
Зауважимо, наразі в половині України оголошена повітряна тривога. Сирени лунають у центрі, на сході та півдні держави.
Нагадаємо, раніше 29 червня в ОК "Південь" повідомили, що російські війська вивели в Чорне море ракетоносій з вісьмома ракетами "Калібр" на борту, збільшивши корабельне угруповання там після дводобової паузи.
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