Когда можно будет оценить результат контрнаступления ВСУ: эксперт назвал сроки

Президент государства-агрессора Владимир Путин с первых дней украинского контрнаступления говорит о его неудаче. На самом же деле о результатах, достигнутых ВСУ, можно будет говорить после паузы в боевых действиях, которая наступит с сезоном дождей осенью.

Такое мнение высказал российский правозащитник и блогер Марк Фейгин в эфире "Ходорковский LIVE".

По его словам, заявления Путина о неуспешном наступлении ВСУ рассчитаны на западных союзников Украины, которых он пытается убедить в этом, чтобы добиться прекращения боевых действий, перемирия.

Также читайте Путин прокомментировал контрнаступление ВСУ

"Что касается самого контрнаступления, нам преждевременно судить. А с чем сопоставить? То, как шло взятие Бахмута 9 месяцев? Тогда, извините, у них [ВСУ] вообще все очень успешно складывается, сугубо в соотношении сроков и результатов..." — заметил Фейгин.

По словам эксперта, о результатах контрнаступления можно будет говорить где-то в сентябре, "когда летний период закончится, начнутся дожди и уже нужно будет сделать какую-то паузу в боевых действиях".

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин рассказывает басни о контрнаступлении ВСУ, которыми его утешают его военачальники. По его словам, украинская армия несет огромные потери и не добивается успехов ни на одном направлении.

Читайте также: