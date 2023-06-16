Путин разродился невероятным бредом о контрнаступлении ВСУ

Хозяин Кремля считает, что украинская армия не добилась успеха ни на одном направлении.

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал басни о контрнаступлении ВСУ, которыми его утешают его военачальники. По его словам, украинская армия несет огромные потери и не добивается успехов ни на одном направлении.

Бред хозяина Кремля, которым он в пятницу, 16 июня, поделился с участниками международного экономического форума в Петербурге, цитируют российские пропагандисты.

Пересказывая доклады своих генералов, Путин заверил немногих иностранных гостей, которые, несмотря на российскую агрессию, все же приехали в Петербург, что ВСУ во время контрнаступления не удается прорвать даже первую линию обороны. Об освобожденных от окупантов территориях кремлевский фантазер даже не заикнулся.

В то же время Путин отметил вымышленные своими генералами огромные потери в украинской армии, которые, якобы, составляют более, чем 1 до 10, по сравнению с российской армией. Также, по его словам, ежедневно растут потери украинской бронетехники.

"На сегодняшний день 186 танков потеряно и 418 бронемашин разного класса", — сказал президент государства-агрессорки, заглянув в шпаргалку.

Путин также сообщил, что в эти минуты продолжаются бои, но у Вооруженных сил Украины, якобы, нет шансов.

"Противник успеха не имел ни в одном из направлений", — будто мантру повторял хозяин Кремля успокаивающие слова своих военачальников.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ за сутки на Таврическом направлении уничтожили четыре роты российских оккупантов, а также уничтожили или повредили 53 единицы их техники.

Кроме того, представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что 16 июня украинские защитники достигли частичного успеха, в частности вытеснили оккупантов с определенных позиций в Донецкой области.

По данным Генштаба ВСУ на утро 16 июня, потери оккупантов составляют 218 500 человек. Так за сутки были ликвидированы или ранены еще 590 российских военных и 84 единицы вражеской техники.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина действительно имеет потери техники на поле боя во время контрнаступательных действий, но у украинских военных достаточно техники для продолжения своего наступления.

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