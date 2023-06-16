В Украину идет антициклон: синоптик рассказал, как изменится погода

После относительно прохладной погоды в Украине в первой половине июня ближайшие выходные будут летними и преимущественно солнечными.

Об этом сообщил в Facebook начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

Синоптик напомнил, что "особенностью первой половины июня были холодные выходные со среднесуточными температурами 14-15°, что ниже нормы на 5-6º и соответствовали значениям середины сентября".

"А вот ближайшие выходные будут летними и преимущественно солнечными! Скандинавский антициклон, сформировавшийся в холодном воздухе, усиливает свое влияние на центральную Украину, в то же время продолжает блокировать перемещение контрастных атмосферных фронтов, которые "зависли" над западом и востоком Украины, обуславливая там ливневые дожди", — пишет Постригань.

По его прогнозу, летняя спокойная погода с высокими дневными градусами удержится и в начале новой недели, но со среды, 21 июня, в день летнего солнцестояния погода изменится.

Напомним, в Украине из-за жаркой погоды в большинстве областей объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В результате жаркой погоды также увеличилось количество несчастных случаев на водоемах — с начала недели на воде погибли восемь человек.

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